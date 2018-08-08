Двое сибирских туристов сорвались с горы на Алтае: один погиб

Спуск с алтайской горы закончился гибелью для жителя Новокузнецка, также пострадал новосибирец.

Двое туристов из Новокузнецка и Новосибирска сорвались при спуске с вершины Актру Северо-Чуйского хребта в ночь на 7 августа, сообщает ГУ МЧС по региону. Вертолёт из Красноярского авиационно-спасательного центра прибыл за ними утром.

Как сообщили Сиб.фм в ведомстве, новокузнечанин скончался до прибытия спасателей.

«Житель Новокузнецка получил несовместимые с жизнью повреждения, в том числе перелом рёбер и черепно-мозговую травму. Новосибирец находится в удовлетворительном состоянии», — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай Светлана Ляшко.

Напомним, в июле стало известно, что пропавший под Сочи подросток из Новосибирска погиб.