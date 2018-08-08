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Дым от загоревшейся свалки второй день душит новосибирцев

 8 августа, 11:16
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Дым от загоревшейся свалки второй день душит новосибирцев
Фото Евгения Макарова и из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Мусорная свалка за Хилокским рынком загорелась накануне, на левом берегу до сих пор стоит смог.

Свалка бытовых отходов рядом с улицей Малыгина загорелась 7 августа. Дым быстро распространился по левому берегу — пользователи соцсетей разместили фотографии образовавшегося смога, который не рассеивается вторые сутки.

Жители жилмассива «Акатуйский» пишут, что запах гари чувствуется даже в квартирах.

«Ужасная вонь стоит в квартире. Окна не открыть», — рассказал один из подписчиков соцсетей.

Как сообщили Сиб.фм в ГУ МЧС по Новосибирской области 8 августа, на месте происшествия работают сотрудники ведомства.

«Возгорание устранено, сотрудники МЧС ликвидируют тление. На месте работают 17 человек, задействовано 12 единиц техники. Проведён забор проб воздуха в районе улицы Малыгина, наличия опасных примесей не зарегистрировано», — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Недайвода.

Причины произошедшего выясняются.

Напомним, в июле окровавленные шприцы и пробирки нашли на новосибирской свалке.

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