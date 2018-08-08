Из-за бешеного кота в сёлах под Красноярском ввели карантин
8 августа, 16:57
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Кот своим неадекватным поведением вызвал подозрение у хозяина — тот тут же обратился в ветслужбу.
Карантин ввели в селе Талое и деревне Медведа Емельяновского района после обращения местного жителя, которому показалось подозрительным поведение домашнего питомца, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Как рассказали Сиб.фм в ведомстве, инцидент произошёл в селе Талое. Ветслужба установила, что у животного бешенство, исследования краевой ветеринарной лаборатории подтвердили диагноз.
«Исследовали головной мозг кота, животное пришлось усыпить», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Специалисты предполагают, что питомца укусило дикое животное. Карантин продлится до 10 сентября.
Напомним, в июле карантин по бешенству ввели в двух райцентрах Новосибирской области.