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Из-за бешеного кота в сёлах под Красноярском ввели карантин

 8 августа, 16:57
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Из-за бешеного кота в сёлах под Красноярском ввели карантин
фото с сайта pixabay.com

Кот своим неадекватным поведением вызвал подозрение у хозяина — тот тут же обратился в ветслужбу.

Карантин ввели в селе Талое и деревне Медведа Емельяновского района после обращения местного жителя, которому показалось подозрительным поведение домашнего питомца, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Как рассказали Сиб.фм в ведомстве, инцидент произошёл в селе Талое. Ветслужба установила, что у животного бешенство, исследования краевой ветеринарной лаборатории подтвердили диагноз.

«Исследовали головной мозг кота, животное пришлось усыпить», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты предполагают, что питомца укусило дикое животное. Карантин продлится до 10 сентября.

Напомним, в июле карантин по бешенству ввели в двух райцентрах Новосибирской области.

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