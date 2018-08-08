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Один человек погиб и пять пострадали в ДТП на томской трассе

 8 августа, 18:46
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Один человек погиб и пять пострадали в ДТП на томской трассе
фото пресс-службы гу мвд по томской области

Серьёзное ДТП произошло на 21-м километре трассы Томск — Каргала — Колпашево, один человек погиб и пять получили травмы.

В пресс-службе ГУ МВД по Томской области сообщили, что в районе кафе «Странник» автомобили Toyota Funcargo и Toyota Town Ace столкнулись лоб в лоб. Авария произошла днём в среду, 8 августа.

«Возможным участником ДТП мог стать грузовой автомобиль с будкой-рефрижератором. С места происшествия он скрылся в направлении Шегарского района», — отметили в пресс-службе ведомства.

Среди пострадавших два семилетних ребёнка. Они находились в Toyota Funcargo без специальных детских кресел. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте аварии и выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, 5 августа пассажирский автобус сгорел по дороге из Семипалатинска в Новосибирск, пожарные ликвидировали возгорание через 25 минут после сообщения.

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