Один человек погиб и пять пострадали в ДТП на томской трассе

Серьёзное ДТП произошло на 21-м километре трассы Томск — Каргала — Колпашево, один человек погиб и пять получили травмы.

В пресс-службе ГУ МВД по Томской области сообщили, что в районе кафе «Странник» автомобили Toyota Funcargo и Toyota Town Ace столкнулись лоб в лоб. Авария произошла днём в среду, 8 августа.

«Возможным участником ДТП мог стать грузовой автомобиль с будкой-рефрижератором. С места происшествия он скрылся в направлении Шегарского района», — отметили в пресс-службе ведомства.

Среди пострадавших два семилетних ребёнка. Они находились в Toyota Funcargo без специальных детских кресел. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте аварии и выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, 5 августа пассажирский автобус сгорел по дороге из Семипалатинска в Новосибирск, пожарные ликвидировали возгорание через 25 минут после сообщения.