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Подозреваемого в тяжком преступлении разыскивают в Новосибирске

 8 августа, 13:47
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Подозреваемого в тяжком преступлении разыскивают в Новосибирске
фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по НСО

Полицейские просят жителей Новосибирска помочь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении.

Полиция ищет мужчину, который 5 августа с 16:00 до 19:00 совершил тяжкое преступление в Заельцовском районе. О каком именно преступлении идёт речь, не уточняется.

«Приметы подозреваемого: мужчина азиатской внешности, на вид 30-35 лет, рост 165-175 сантиметров, среднее телосложение, волосы тёмные, одет был в зелёную (бирюзовую) футболку с изображением черепа, синие джинсы, чёрные кроссовки, при себе имел рюкзак чёрно-серого цвета», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Всех, кто что-либо знает о подозреваемом или о том, где он находится, просят сообщить по телефонам: (383) 232-10-02; 8-913-927-81-44; 8-913-921-39-27; 8-913-41-85-60.

Напомним, в июне новосибирец со сросшимися пальцами пропал по дороге домой.

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