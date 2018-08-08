Подозреваемого в тяжком преступлении разыскивают в Новосибирске
8 августа, 13:47
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Полицейские просят жителей Новосибирска помочь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении.
Полиция ищет мужчину, который 5 августа с 16:00 до 19:00 совершил тяжкое преступление в Заельцовском районе. О каком именно преступлении идёт речь, не уточняется.
«Приметы подозреваемого: мужчина азиатской внешности, на вид 30-35 лет, рост 165-175 сантиметров, среднее телосложение, волосы тёмные, одет был в зелёную (бирюзовую) футболку с изображением черепа, синие джинсы, чёрные кроссовки, при себе имел рюкзак чёрно-серого цвета», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Всех, кто что-либо знает о подозреваемом или о том, где он находится, просят сообщить по телефонам:
Напомним, в июне новосибирец со сросшимися пальцами пропал по дороге домой.