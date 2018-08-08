Пошёл в туалет и упал на кол житель Омска
8 августа, 08:25
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По дороге в уборную мужчина запнулся и ударился виском о деревянный кол — травма оказалась смертельной.
Трагедия произошла с 54-летним жителем Омска в садоводстве «Сирень», сообщил 7 августа сайт «Ом1».
Мужчина две недели выпивал с друзьями в одном из дачных домиков. Во время очередного застолья омич пошёл по нужде и пропал. Через некоторое время собутыльники хватились товарища и отправились его искать.
Друга они нашли возле туалета, у него была пробита голова. Дачники вызвали скорую и полицию.
Как выяснили правоохранители, мужчина умер в результате травмы головы. Погибший страдал сахарным диабетом, поэтому передвигался с трудом. Алкоголь усугубил состояние омича. По предварительной версии, он мог запнуться и упасть на деревянный кол забора.
По факту произошедшего проводится проверка.
Напомним, в июле врачи сутки игнорировали кемеровчанина с травмой головы.