Телефон из прошлого выставил на продажу житель Новосибирска

Телефон из СССР появился среди предложений сервиса «Юла» — с раритетом готов расстаться сибиряк.

Аппарат «Уфа-301» выставил на продажу новосибирец Алексей.

«Телефон в рабочем состоянии. Судя по надписям, что успел рассмотреть, — 1980 года», — написал сибиряк в объявлении.

Цена предмета — 3500 рублей, но продавец указал, что не исключает торга. Такая стоимость, по его словам, — средняя по стране для подобных вещей.

Как рассказал Алексей, раритет достался ему от бабушки. До недавнего времени телефон стоял у него на даче.

Пока товаром заинтересовался лишь один человек — владелец кафе. Советский телефон он собирался разместить в своём заведении, однако пока думает над этим.

Напомним, новосибирцы предложили ретромашины за миллионы рублей.