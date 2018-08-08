6 баллов
+23 °C
Курс ЦБ:
63,6
73,82

Телефон из прошлого выставил на продажу житель Новосибирска

 8 августа, 07:45
подходящие темы
Телефон из прошлого выставил на продажу житель Новосибирска
фотографии с сайта youla.ru

Телефон из СССР появился среди предложений сервиса «Юла» — с раритетом готов расстаться сибиряк.

Аппарат «Уфа-301» выставил на продажу новосибирец Алексей.

«Телефон в рабочем состоянии. Судя по надписям, что успел рассмотреть, — 1980 года», — написал сибиряк в объявлении.

Цена предмета — 3500 рублей, но продавец указал, что не исключает торга. Такая стоимость, по его словам, — средняя по стране для подобных вещей.

Как рассказал Алексей, раритет достался ему от бабушки. До недавнего времени телефон стоял у него на даче.

Пока товаром заинтересовался лишь один человек — владелец кафе. Советский телефон он собирался разместить в своём заведении, однако пока думает над этим.

Напомним, новосибирцы предложили ретромашины за миллионы рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Не продвижением единым

 4 июля, 12:12 • колонка
Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
«Огромная конкуренция в контекстной рекламе и трудозатратность традиционного SEO-продвижения вынуждают владельцев небольших сайтов и лендингов искать дополнительные каналы продвижения. Локальный поиск — один из них».
 22 июня, 12:18 • статья

Утечка пивных акцизов

Волонтёры «Общественного контроля» проверили в Новосибирске более сотни точек продаж пива. Оказалось, что на прилавках царит необыкновенное разнообразие дешёвых напитков — стоимостью около 60 рублей за литр и ниже.

Не все письма — счастья

 15 июня, 12:40 • колонка
Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
«Если не знать наверняка, что никакой специальной регистрации домена в поисковых системах выполнять не нужно, руки сами потянутся к электронному кошельку, чтобы ваш новый проект ненароком не заблокировал всемогущий Роскомнадзор».
самое популярное
 7 августа, 15:54 • новость

Гибелью и фотосессией закончились встречи с медведями для жителей Иркутской области

Один медведь напал на грибника и убил его, а другой позировал перед видеокамерой.
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 31 июля, 12:10 • новость

Самую дорогую квартиру в Новосибирске продают за 75 миллионов рублей

Эксперты сервиса бесплатных объявлений «Юла» сделали подборку самых дорогих объявлений о продаже квартир в Новосибирске.
 4 августа, 15:29 • новость

Американский ребёнок застрял головой в круге от унитаза в Новосибирске

В курьёзную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, их ребёнок застрял в круге от унитаза.
 29 июля, 12:33 • новость

Новосибирский медиамагнат Яков Лондон умер сегодня ночью

Известный тележурналист Яков Лондон скончался на 55-м году жизни, похороны состоятся 30 июля.