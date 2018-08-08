Сотрудницу РЖД в интересном положении Иркутский суд вернул на работу

Беременную сотрудницу РЖД уволили в связи с сокращением штата — суд обязал работодателя вернуть её в организацию.

С иском в суд обратилась электромонтёр по ремонту воздушных линий Иркутской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Женщину уволили по сокращению штата, при этом ей предложили другие должности — от них она отказалась. Позже выяснилось, что на момент расторжения трудовых отношений сотрудница была беременна, это подтвердило соответствующее медицинское заключение. А согласно Трудовому кодексу, увольнение беременной женщины по инициативе работодателя не допускается, если организацию не ликвидируют. Тот факт, что работодатель не знает о положении сотрудницы, не освобождает его от ответственности.

«Согласившись с доводами прокурора, суд восстановил жительницу Иркутска на работе и обязал предприятие выплатить ей заработную плату за время вынужденного прогула», — сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Напомним, в июле беременная иркутянка спасла щенков из гудронного болота.