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В массовой драке в иркутской колонии ранили заключённого

 8 августа, 18:34
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В массовой драке в иркутской колонии ранили заключённого
фото с сайта pixabay.com

Двое заключённых поругались на бытовой почве, к ним подтянулись остальные — одного из зачинщиков ранили в живот.

Конфликт произошёл 6 августа в исправительной колонии № 3, сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Иркутской области.

Раненого участника потасовки госпитализировали в хирургическое отделение больницы при ИК-6. Сейчас его здоровью ничто не угрожает. Четверо других заключённых получили ушибы и незначительные травмы, им оказали медпомощь.

«Участники конфликта изолированы от основной массы осуждённых, обстановка в учреждении контролируемая. По предварительным данным, причиной конфликтной ситуации стала бытовая ссора между двумя осуждёнными», — сообщили в ГУФСИН по Иркутской области.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, в июле заключённым томского СИЗО разрешили пользоваться косметикой.

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