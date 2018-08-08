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Забайкальцы в масках похитили 10 килограммов золота

 8 августа, 12:07
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Забайкальцы в масках похитили 10 килограммов золота
фото с сайта pixabay.com

Драгоценный металл преступники украли с золотодобывающего предприятия, пригрозив сторожу ружьём.

О преступлении в Шилкинском районе полиции сообщил руководитель золотодобывающей компании 23 июля. Он пожаловался, что неизвестные похитили с завода почти 10 килограммов концентрата золота, рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

«Установлено, что в ночное время двое неизвестных, скрывая лица масками, связали сторожа и, угрожая предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, открыто похитили товарно-материальные ценности. По факту разбойного нападения следователем МО МВД России „Шилкинский“ было возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Полиция задержала двоих жителей Читы. Как выяснилось, один из них раньше работал на предприятии. Похищение они тщательно спланировали, заранее приехав в Шилкинский район. Злоумышленники признались в содеянном.

Дома у похитителей полицейские обнаружили более двух килограммов концентрата золота, почти миллион рублей и автомобиль «Хонда Стрим» — машину грабители приобрели на деньги, вырученные от продажи драгоценного металла. Как рассказали задержанные, примерно два килограмма золота они передали для дальнейшей реализации знакомому — правоохранители выясняют его личность.

Грабителям грозит наказание в виде тюремного заключения от 7 до 12 лет со штрафом до миллиона рублей.

Напомним, в июле 10 килограммов золота выбросил во время погони житель Бурятии.

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