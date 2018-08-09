Часть Дзержинской линии метро в Новосибирске построят над землёй

В Новосибирске продолжаются разговоры о строительстве метрополитена, например, часть Дзержинской ветки планируют сделать над землёй.

Об этом на встрече с журналистами 9 августа рассказал мэр Анатолий Локоть. Он отметил, что сейчас идёт процесс получения документов госэкспертизы для возобновления строительства.

Для завершения Дзержинской линии необходимо 18,8 млрд рублей. На эти деньги планируют достроить второй тоннель до «Золотой Нивы», сделать две новые станции — «Молодёжную» и «Гусинобродскую», а также возвести соединительную эстакаду до электродепо «Волочаевское» протяжённостью более трёх километров. Именно часть этой эстакады и пройдёт над землёй.

Завершить эти работы планируют к 2023 году. Также к 2022 году в городе должна появиться станция «Спортивная» на Ленинской ветке — рядом с ЛДС, который ещё предстоит построить к молодёжному чемпионату мира по хоккею.

Напомним, предприниматели Новосибирска получили предложения об участии в строительстве надземного метро и реализации других инвестиционных проектов.