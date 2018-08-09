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Едкий дым от тлеющей свалки расползается по всему Новосибирску

 9 августа, 12:20
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Едкий дым от тлеющей свалки расползается по всему Новосибирску
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Жители отдалённых микрорайонов Новосибирска забили тревогу — дым и едкий запах гари дошёл и до них; работы над ликвидацией очагов тления отходов на полигоне «Левобережный» продолжаются.

Сообщения о «жутком запахе» и «отвратительном воздухе» продолжают появляться в соцсетях. Новосибирцы жалуются, что смог расползается по левобережью, охватывая новые микрорайоны — «Чистую Слободу», Юго-Западный, Акатуйский и Затулинский жилмассивы.

«Вчера было нечем дышать на Акатуйском ж/м, а сегодня ветер сменился и задыхаемся на Юго-Западном ж/м. Вонь стоит жуткая», — поделился один из жителей левобережья в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте.

«Юго-Западный ж/м задыхается от едкого запаха химической гари с горящей свалки (и не только мы, и Затулинка, и все ж/м, расположенные рядом). Неужели нельзя потушить эту свалку? Провели замеры атмосферного воздуха — нарушений нет. Как нет, дышать просто нечем, глаза разъедает, и этим дышат наши дети», — добавила ещё одна жительница Новосибирска.

В новосибирском управлении Роспотребнадзора и в Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области комментировать ситуацию с качеством воздуха в Кировском районе отказались. При этом смог, зависший над левым берегом, виден и жителям правого берега — фотографиями домов, окутанных дымом, они активно делятся в соцсетях.

Напомним, мусорная свалка за Хилокским рынком загорелась два дня назад и вскоре была потушена, однако продолжается тление бытовых отходов.

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