Экс-главврача больницы СО РАН будут судить за хищения

За хищение денег и имущества перед судом предстанет экс-руководитель Центральной клинической больницы СО РАН Екатерина Комиссарова.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд Советского района Новосибирска. По версии следствия, 17 июля 2017 года она при участии своего супруга и знакомого замдиректора ООО «АЛ Сибтрейд» заключила контракт на ремонт медицинского лабораторного оборудования с заменой запасных частей.

Стоимость работ составила более 2 млн рублей. При этом оборудование было исправным. Один миллион рублей обналичили в Барнауле и передали супругу главного врача.

«Также в 2017 году обвиняемая вопреки ранее заключённому государственному контракту получила от ООО „Профессионал“ партию китайских шприцев вместо произведённых в Германии. Оплатив поставку, руководитель учреждения причинила больнице ущерб на сумму свыше 320 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Во время расследования были вскрыты и другие нарушения. Так, главврач в личных целях использовала служебный автомобиль УАЗ. Машину перевезли в один из районов Алтайского края, где у супруга обвиняемой находился земельный участок.

К уголовной ответственности привлечены все, кто участвовал в преступных схемах. А на имущество обвиняемых наложили арест на 2,4 млн рублей.

Напомним, в конце июля новосибирский суд заменил директору планетария Сергею Масликову домашний арест на подписку о невыезде, а обвинение во взятке заменили на превышение служебных полномочий и финансовые нарушения.