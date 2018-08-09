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Фигурант дела о пожаре в «Зимней вишне» попал в психбольницу

 9 августа, 14:37
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Фигурант дела о пожаре в «Зимней вишне» попал в психбольницу
фото из соцсети «вконтакте»

Обвиняемый по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» Андрей Бурсин попал в психиатрическую больницу после попытки свести счёты с жизнью.

На заседании Кемеровского областного суда об этом рассказал экс-глава кузбасского ГУ МЧС Александр Мамонтов, который также является обвиняемым после трагедии в торговом центре, сообщает РИА Новости.

Ранее ТАСС сообщил, что у Бурсина произошёл нервный срыв. Его жена рассказала журналистам о давлении на супруга, а также пожаловалась на то, что суд разрешил ей, матери обвиняемого и его старшему ребёнку встречу, но в следственный изолятор их не пустили.

Напомним, после обвинений в халатности кемеровских пожарных при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» эксперты объяснили, почему нельзя было спасти людей.

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