Фигурант дела о пожаре в «Зимней вишне» попал в психбольницу

Обвиняемый по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» Андрей Бурсин попал в психиатрическую больницу после попытки свести счёты с жизнью.

На заседании Кемеровского областного суда об этом рассказал экс-глава кузбасского ГУ МЧС Александр Мамонтов, который также является обвиняемым после трагедии в торговом центре, сообщает РИА Новости.

Ранее ТАСС сообщил, что у Бурсина произошёл нервный срыв. Его жена рассказала журналистам о давлении на супруга, а также пожаловалась на то, что суд разрешил ей, матери обвиняемого и его старшему ребёнку встречу, но в следственный изолятор их не пустили.

Напомним, после обвинений в халатности кемеровских пожарных при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» эксперты объяснили, почему нельзя было спасти людей.