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Горнолыжный комплекс продают на Алтае за 22 миллиона рублей

 9 августа, 12:33
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Горнолыжный комплекс продают на Алтае за 22 миллиона рублей
фото с сайта pixabay.com

В популярной туристической зоне «Бирюзовая Катунь» на продажу выставили горнолыжный комплекс.

Объект находится на территории Алтайского края — в 270 километрах от Барнаула и в 478 — от Новосибирска.

Площадь земельного участка составляет практически 40 тысяч квадратных метров. Здесь есть буксировочная канатная дорога протяжённостью почти 900 метров, биоочистные сооружения, КТП мощностью 400 кВА с высоковольтной линией протяжённостью 1100 метров, скважина водозаборная глубиной 67 метров.

«На территории стоит административное здание площадью 150 квадратов, в котором находятся кафе и пункт проката снаряжения и инвентаря, два коттеджа для гостей площадью 133,9 и 133,2 квадратного метра», — говорится в объявлении о продаже на сайте Domofond.ru.

Также новому владельцу достанутся трактор для прокладывания горнолыжных трасс и снегоход. В объявлении отмечается, что владелец готов распродать объекты по отдельности.

Напомним, в начале августа необычное объявление появилось в сети, барнаулец предлагает купить корабль ручной работы — струг «Атаман Ермак, князь Сибирский».

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