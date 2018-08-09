Якутский чиновник избил пилотов Ми-8 за отказ с ним выпить

Мужчина набросился с кулаками на не желающих выпивать лётчиков — с политической карьерой ему пришлось распрощаться.

Заместитель гендиректора ГУП «ЖКХ Якутии», а по совместительству ещё и кандидат в депутаты регионального заксобрания Юрий Садовников выпивал в гостинице посёлка Усть-Нера, сообщил 7 августа сайт телеканала НТВ.

Чтобы разнообразить досуг, мужчина заявился в соседний номер, где отдыхал экипаж вертолёта Ми-8 «Полярных авиалиний». Он предложил лётчикам с ним выпить, но те отказались. В результате чиновник набросился на пилотов с кулаками, угрожая их уволить.

Лётчики дали мужчине отпор и вызвали правоохранителей, а видео с потасовкой разошлось по интернету.

Зачинщика драки исключили из списка кандидатов в народные депутаты Якутии шестого созыва от «Единой России» — поведение чиновника сочли дискредитирующим партию. При этом на выборы Садовников шёл не как член партии, а как её сторонник.

Напомним, в массовой драке в иркутской колонии ранили заключённого.