Воспитание оплеухой: хабаровского педагога уволили после пощёчины ребёнку

Воспитатель ударила ребёнка по лицу и продолжила читать книгу — скандальное видео распространилось в сети.

Видео со скандальным инцидентом сняла на камеру мама одного из воспитанников детсада № 18 в Хабаровске.

На ролике видно, как воспитатель даёт пощёчину малышу во время прогулки на детской площадке. Мальчик от боли и неожиданности схватился за лицо, а женщина как ни в чём не бывало вернулась к чтению книги.

Автор ролика, разместившая видео в соцсетях, подчеркнула, что подобные ситуации происходят не в первый раз.

Как сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на местное управление образования, после разгоревшегося скандала воспитателя уволили из детского сада.

Напомним, в феврале за истязание детей в Кемеровской области опекуны получили условный срок.