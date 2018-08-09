Легендарный милицейский фургон ГАЗ-51 продают в Новосибирске

Житель Новосибирска выставил на продажу легендарный милицейский фургон ГАЗ-51 1968 года выпуска, объявление появилось на сайте «Юла».

«Этот милицейский фургон знаком абсолютно каждому, хотя бы по знаменитым советским кинофильмам „Операция Ы“, „Внимание! Всем постам...“, „Сыщик“, „Джентльмены удачи“, „Самогонщики“. Более же зрелое поколение не понаслышке знает о его надёжности, удобстве и универсальности», — пишет владелец ретроавтомобиля.

Продавец сообщает, что фургон находится на ходу, прошёл полную реставрацию, во время которой использовали только оригинальные запчасти.

Автомобиль поставлен на учёт и в ожидании нового владельца находится в сухом гараже. Купить его можно за 850 тысяч рублей.

Напомним, спорткар премиум-сегмента Marussia Motors появился на автомобильном портале — сибиряк продаёт его за 10 млн рублей.