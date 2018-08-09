Лето вернулось: новосибирские синоптики пообещали жару

В ближайшие дни в Новосибирске вновь воцарится жаркая погода — правда, ненадолго.

В пятницу и субботу температура воздуха в городе приблизится к 30-градусной отметке, но уже в воскресенье похолодает, рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Мы оказались в тёплом секторе полярной системы, из-за этого температура воздуха идёт на повышение», — пояснила Сиб.фм ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Юлия Астанкова.

С 10 по 12 августа в Новосибирске местами ожидаются небольшие дожди и грозы.

В пятницу, 10 августа, южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду, днём — со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +17...+18 градусов, местами — +7...+12 градусов, днём воздух прогреется до +22...+27 градусов, местами до +33 градусов.

В ночь на субботу, 11 августа, ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду, днём усилится до 20 метров в секунду. Ночью ожидается +13...+18 градусов, днём — +18...+23 градуса, по востоку — до +28 градусов.

В воскресенье, 12 августа, похолодает — ночью +8...+13 градусов, днём — +14...+19 градусов, местами до +25 градусов. Ветер — 5-10 метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду.

Напомним, в конце июля в Новосибирск постучалась осень.