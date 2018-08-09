Массовое отравление работников рудника произошло в Норильске

В инфекционное отделение городской больницы Норильска доставили 21 сотрудника рудника «Октябрьский».

Пресс-служба следственного управления СК по Красноярскому краю сообщает, что у всех госпитализированных один предварительный диагноз — сальмонеллёз.

«По имеющейся на данный момент информации, все госпитализированные накануне обедали в столовой предприятия. Проводится проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пока следователи изымают документацию, опрашивают сотрудников столовой и пострадавших.

Напомним, 92 жителя Тувы в середине июля отравились после трапезы в местной закусочной.