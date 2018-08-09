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«Без штурмовщины, планомерно»: мэр рассказал о ближайших перспективах новосибирского метро

 9 августа, 18:43
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«Без штурмовщины, планомерно»: мэр рассказал о ближайших перспективах новосибирского метро
фото из архива Сиб.фм

Документы на завершение строительства Дзержинской линии новосибирского метрополитена уже рассматривает Главное управление госэкспертизы; цена вопроса — почти 19 млрд рублей, на станцию «Спортивная» пока нужно 1,2 млрд.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что для продления Дзержинской линии в первую очередь необходимо завершить строительство второй очереди станции «Золотая Нива» и левого перегонного тоннеля протяжённостью 520 метров. Объём инвестиций на окончание этого этапа составит 1,88 млрд рублей.

Затем можно будет приступить к строительству следующих станций — «Молодёжной» и «Гусинобродской» и эстакадного перегона между ними.

Также потребуются перегонные тоннели и соединительная эстакада до электродепо «Волочаевское» протяжённостью 3,26 км.
На сегодня стоимость строительства двух станций Дзержинской линии с перегонным тоннелем и эстакадами составляет почти 18,8 млрд рублей.

Особенностью обеих новых станций станут нетипичные для Новосибирска конструкторские решения. Станционный комплекс «Гусинобродская» спроектирован с наземным вестибюлем и приёмо-отправочными путями под землёй. «Молодёжная» — с эстакадой и пешеходным переходом — планируется полностью в надземном исполнении. Это позволит сократить затраты на подготовку территории и не затрагивать наземную инфраструктуру.

«Мы слаженно работаем с правительством Новосибирской области. Вчера врио губернатора Андрей Травников принимал участие в совещании в Главгосэкспертизе. В Москве работают начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов, начальник МУП „УЗСПТС“ Александр Мысик. Есть ряд замечаний к представленным документам, намечены пути их устранения. Нет штурмовщины — идёт планомерная работа», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Поддержкой на федеральном уровне для развития новосибирского метрополитена Андрей Травников заручился ещё в феврале на встрече с Владимиром Путиным.

«По всем просьбам президент России выразил свою поддержку и дал соответствующие поручения. Моим коллегам из правительства Новосибирской области и коллегам из мэрии Новосибирска предстоит большая работа, — заявил тогда врио губернатора. — Вы можете наблюдать, какой мощный толчок получило развитие транспортной инфраструктуры в тех городах, которые вошли в перечень площадок для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Поэтому и под такое крупное событие, как чемпионат 2023 года, мы намерены привлечь федеральное финансирование на строительство новой станции метро».

Разработка проектно-сметной документации на строительство метростанции «Спортивная» продолжается. По словам мэра, эти работы выполнены на 40 %.

Проектирование станции планируется полностью завершить уже к концу 2018 года. Тогда станет понятно, во сколько обойдётся станция «Спортивная». Пока объём инвестиций оценивается в 1,2 млрд рублей.

«Пройти Госглавэкспертизу мы рассчитываем в первом квартале 2019 года. Станцию „Спортивная“ необходимо ввести в эксплуатацию в 2022 году, как раз к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который Новосибирск примет в 2023 году. В общей сложности на все перечисленные работы и проекты Новосибирску потребуется около 24 млрд рублей», — резюмировал Анатолий Локоть.

Напомним, в конце мая 2018 года инициативная группа новосибирцев запустила сбор подписей в поддержку альтернативного проекта — частного надземного метро с бесплатным проездом для пассажиров, который будет обеспечиваться за счёт доходов от аренды коммерческих помещений на станциях.

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