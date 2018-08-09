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Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия

 9 августа, 11:08
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Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия
фото с сайта pixabay.com

Обвинительное заключение в отношении сибирячки уже утверждено — ей грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области, женщина в период с 2015 по 2017 год предоставляла в Фонд социального страхования недостоверные данные.

«Обвиняемая, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО „Евро-Сибирь“, после получения листков временной нетрудоспособности указывала в заявлении застрахованного лица недостоверные сведения о своём среднем заработке», — отметили в ведомстве.

Это позволило ей получить пять выплат в виде пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребёнком, которые превысили размер положенных ей средств на 151 277 рублей.

Сейчас её обвиняют в совершении четырёх преступлений по статье «Мошенничество при получении выплат». Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде.

Напомним, иркутского ветерана боевых действий в Чечне ошибочно посчитали мёртвым и перестали выплачивать ему пособие — с недоразумением разобрались в суде.

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