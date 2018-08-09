Наловили стерляди на уголовное дело новосибирские рыбаки

Новосибирские браконьеры, попавшиеся на вылове стерляди и осетра, кроме штрафов могут получить и реальные сроки.

В Верхнеобском территориальном управлении Росрыболовства сообщили, что материалы переданы для возбуждения уголовных дел.

«Материалы дела в следственных органах. В этом улове были в основном краснокнижные виды: стерляди — около 20 особей, осетры. Дело в том, что самоловы ставят специально на осетровые виды рыб. За одного пойманного осетра, например, возмещение ущерба составляет 10 000 рублей. За стерлядь 420 рублей. Это только штрафы. Остальные решения — на усмотрение суда», — рассказал замначальника отдела Верхнеобского территориального отдела управления Росрыболовства Александр Леонов.

Стерлядь и сибирского осетра в настоящий момент категорически нельзя добывать. Численность этих популяций считается критической: стерлядь занесена в региональную Красную книгу, сибирский осётр — в Красную книгу России.

Однако новосибирские браконьеры продолжают целенаправленно вылавливать именно эти ценные виды рыб, не боясь ни штрафов, ни возможной уголовной ответственности. С начала 2018 года в Новосибирской области возбуждено 40 уголовных дел по незаконному лову рыбы, выявлено более 1000 нарушений, связанных с выловом водных биоресурсов.

Напомним, в июле новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях фото сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет.