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Новосибирцам предложили питаться на 4,4 тысячи рублей в месяц

 9 августа, 15:33
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Новосибирцам предложили питаться на 4,4 тысячи рублей в месяц
фото с сайта pixabay.com

Новосибирскстат вновь подсчитал стоимость минимального набора продуктов питания.

Расчёты проводили в июле, статисты заявляют, что жители Новосибирской области могут тратить на еду всего 4353,12 рубля в месяц. По сравнению с июнем стоимость продуктовой корзины выросла на 1,9 %, а с начала года на 7,6 %.

Если говорить о структуре этого набора продуктов, то большую его часть занимают хлеб, крупы и макаронные изделия — 25,5 %, на втором месте плоды и овощи — 21,4 %, далее молочные продукты — 19,5 %.

Мясо и мясопродукты занимают 15,7 %, рыба — 5,3 %, жиры — 4,6 %, чай, соль и специи — 4 %, сахар и кондитерские изделия — 2,2 %, яйца —1,8 %.

«Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении его стоимости используются средние цены по региону и единые для всех субъектов РФ нормы потребления», — отметили в Новосибирскстате.

Напомним, средний заработок в сибирских регионах посчитали в Новосибирскстате — с января по апрель 2018 года зарплата новосибирцев оказалась выше, чем в предыдущий период, на 300 рублей.

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