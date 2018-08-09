Обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне» пытался покончить с собой

В следственном изоляторе пытался свести счёты с жизнью обвиняемый по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пожарный Андрей Бурсин.

«У Бурсина произошёл нервный срыв, он пытался покончить с собой и был госпитализирован», — сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в медицинских кругах.

Издание связалось с супругой обвиняемого Татьяной Бурсиной, она не знает, в каком состоянии сейчас находится муж и что с ним случилось. Женщина считает, что на её супруга оказывают давление. Например, суд разрешил ей, матери Бурсина и его старшему ребёнку свидание, но когда родственники пришли в следственный изолятор, их не пустили из-за отсутствия каких-то документов.

Теперь Татьяна Бурсина готовит письмо в Генеральную прокуратуру РФ, ранее она написала письмо с просьбой разобраться в ситуации президенту России.

Руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области обвиняют в халатности при ликвидации пожара в торговом центре. Он является 11-м фигурантом уголовного дела.

Напомним, ранее стало известно, что обвиняемый по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» экс-глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО.