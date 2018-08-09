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Пятилетняя девочка утонула в пруду под Новосибирском

 9 августа, 12:09
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Пятилетняя девочка утонула в пруду под Новосибирском
фото с сайта pixabay.com

Малышка подошла слишком близко к воде и соскользнула — местные жители бросились на помощь, но не успели её спасти.

Трагедия произошла в Искитимском районе на станции Евсино 8 августа около 16:00.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области, пятилетняя девочка и две её семилетние подруги катались на велосипедах на улице Тальменской. Подъехав к пруду, она подошла близко к воде, но не удержалась и соскользнула.

«Дети, которые находились рядом с ней, тут же позвали взрослых, но, когда те пришли, было уже поздно, ребёнок погиб», — сообщили Сиб.фм в пресс-службе СУ СК по региону.

По факту произошедшего следователи проводят проверку.

Напомним, в июле утонувших мужчин и ребёнка искали новосибирские спасатели.

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