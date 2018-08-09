Пятилетняя девочка утонула в пруду под Новосибирском
9 августа, 12:09
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фото с сайта pixabay.com
Малышка подошла слишком близко к воде и соскользнула — местные жители бросились на помощь, но не успели её спасти.
Трагедия произошла в Искитимском районе на станции Евсино 8 августа около 16:00.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области, пятилетняя девочка и две её семилетние подруги катались на велосипедах на улице Тальменской. Подъехав к пруду, она подошла близко к воде, но не удержалась и соскользнула.
«Дети, которые находились рядом с ней, тут же позвали взрослых, но, когда те пришли, было уже поздно, ребёнок погиб», — сообщили Сиб.фм в пресс-службе СУ СК по региону.
По факту произошедшего следователи проводят проверку.
Напомним, в июле утонувших мужчин и ребёнка искали новосибирские спасатели.