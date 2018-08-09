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Кемеровского подростка ударило током после «циркового номера» перед друзьями

 9 августа, 16:50
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Кемеровского подростка ударило током после «циркового номера» перед друзьями
фото с сайта pixabay.com

Парень рухнул с опоры ЛЭП после удара током и едва не разбился.

Несчастный случай произошёл 8 августа в 21:00, сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.

Выпив пива с друзьями, 15-летний житель города Мыски забрался на опору ЛЭП и случайно задел провод. Получив удар током, парень упал. Очевидцы вызвали скорую.

«Предварительно у него диагностировано: кататравма, электроожог тела второй-третьей степени, а также переломы рёбер, ушибы», — сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

По предварительной информации, друзья пытались отговорить парня от рискованной затеи и хотели сами подняться за ним, но не успели. Установлено, что высоковольтная линия была под напряжением в 110 киловольт.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Правоохранители запросили характеризующий материал на подростка и его семью.

Напомним, в июле подросток погиб от удара током в Таштаголе.

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