Премиум-автомобиль Marussia выставил на продажу новосибирец

Спорткар премиум-сегмента Marussia Motors появился на автомобильном портале — сибиряк продаёт его за 10 млн рублей.

Восстановленный автомобиль Marussia B1 появился на автомобильном портале Drom.ru, объявление разместила новосибирская компания VIP-Service. Продавец отметил, что машина исправна и пригодна к эксплуатации.

Marussia В1 с порядковым номером 9 представили в 2008 году. Машина появлялась на фотосессиях в Монте-Карло и в Москве на открытии салона Marussia Motors. Автомобиль проходил испытания на европейских гоночных треках и способен разгоняться до 250 километров в час.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, изначально машина был чёрно-жёлтой, затем её перекрасили в фиолетовый и потом — в красно-чёрный.

Напомним, новосибирцы предложили ретромашины за миллионы рублей.