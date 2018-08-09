У Tele2 в Сибири появился новый коммерческий директор

На новом посту он пообещал улучшение качества связи и развитие монобрендовых салонов по всей Сибири.

Коммерческим директором макрорегиона «Сибирь» Tele2 был назначен Максим Соловьёв, ранее руководивший коммерческой дирекцией оператора в Омске. В новую должность он вступил 6 августа, после того как из компании ушёл его предшественник Алексей Ядрышников.

Как уточнили в пресс-службе оператора, Максим Соловьёв будет отвечать за планирование и управление коммерческой деятельностью макрорегиона, а именно разрабатывать маркетинговую стратегию, формировать продукты и услуги, управлять тарифной политикой в регионе и развивать сеть дистрибуции.

«Важнейшая задача для компании сегодня — нарастить долю интернет-пользователей в сети Tele2, — пояснил Максим Соловьев. — Тренд на увеличение этого показателя уже есть. Всё больше наших клиентов качают и сёрфят в интернете. Так, например, в Новосибирске за год 4G-смартфонов в сети оператора стало в два раза больше. Сейчас 4G-гаджетами пользуется более 20 % абонентов оператора. Как следствие, наши абоненты используют всё больше интернет-трафика. Конечно, благодаря этому растёт и средний чек в расчёте на одного абонента».

По словам Максима Соловьёва, одна из важнейших задач на сегодняшний день — это развитие монобрендовой дистрибуции в Новосибирске и в макрорегионе «Сибирь» в целом.

Как сообщил новый коммерческий директор Tele2 Сибирь, его назначение не повлечёт глобальных изменений в тарифной линейке оператора, однако назвал несколько перспективных направлений, над которыми будет вестись работа. Это услуги денежных переводов и страхования телефонов при покупке в фирменных салонах.

«С 1 августа у Tele2 стартовала широкая рекламная кампания „Гарантия лучшей цены“, — добавил он. — Мы постоянно что-то придумываем, но всех секретов я не могу раскрыть. В ближайшее время акцент будет сделан именно на продвижение мобильного интернета».

Максим Соловьёв присоединился к команде Tele2 в 2008 году и прошёл путь от менеджера по привлечению корпоративных клиентов до коммерческого директора омского филиала. На своей новой позиции он будет напрямую подчиняться директору макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрию Кромскому.