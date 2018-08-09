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Виновник ДТП с пострадавшими сбежал с места происшествия в Новосибирске

 9 августа, 10:44
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Виновник ДТП с пострадавшими сбежал с места происшествия в Новосибирске
фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Две машины столкнулись на шоссе в Заельцовском районе, пострадали двое — виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Автомобили Toyota Premio и Nissan Primera столкнулись на 1-м Мочищенском шоссе 8 августа. Об аварии стало известно в 22:41, сообщают в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

От удара у «Тойоты» вырвало правое колесо и значительно повреждена передняя часть, а «Ниссан» перевернулся на крышу. Двух женщин из первого автомобиля госпитализировали, а водитель второй машины — по словам очевидцев, он и спровоцировал ДТП — скрылся с места происшествия.

«Спасатели обеспечили стабилизацию транспортных средств и пожарную безопасность. В 23:08 все работы были окончены», — сообщили в группе «Спасатели МАСС».

Напомним, один человек погиб и пять пострадали в ДТП на томской трассе.

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