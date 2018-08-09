Жестоко расправился со школьницей и свёл счёты с жизнью мужчина на Алтае

В жестоком убийстве 17-летней школьницы подозревают её ранее судимого молодого человека — к приезду полиции подозреваемый уже свёл счёты с жизнью.

В Республике Алтай следователи возбудили уголовное дело по факту шокирующего инцидента — 1 августа в селе Мараловодка Усть-Коксинского района был обнаружен труп 17-летней школьницы с признаками насильственной смерти. Как отмечают местные СМИ, девочку, отправившуюся на день рождения подруги, изнасиловали, а затем задушили, привязав её верёвкой за шею к двери иномарки.

«В ходе проведённых следственных действий установлено лицо, подозреваемое в совершении убийства несовершеннолетней. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель, скрывшийся с места совершения преступления. В результате проведения мероприятий по установлению местонахождения молодого человека 2 августа 2018 года в селе Усть-Кокса на территории одного из домовладений было обнаружено его тело с признаками суицида», — отметили в пресс-службе СУ СК по Республике Алтай.

Погибший молодой человек добивался расположения школьницы и пригласил её на романтическую встречу, для чего попросил ключи от автомобиля у своего друга. Именно в этом автомобиле и было найдено тело девушки.

Изданию VistaNews.ru мать погибшей девушки заявила, что обвиняет и мать именинницы, которая, находясь на праздновании дня рождения, позволила распивать подросткам спиртное.

Расследование обстоятельств дела продолжается.

Напомним, в Омске мужчина изнасиловал знакомую, празднуя рождение ребёнка.