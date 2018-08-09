3 балла
+18 °C
Курс ЦБ:
63,6
73,82

Жестоко расправился со школьницей и свёл счёты с жизнью мужчина на Алтае

 9 августа, 07:45
подходящие темы
Жестоко расправился со школьницей и свёл счёты с жизнью мужчина на Алтае
фото из архива sib.fm

В жестоком убийстве 17-летней школьницы подозревают её ранее судимого молодого человека — к приезду полиции подозреваемый уже свёл счёты с жизнью.

В Республике Алтай следователи возбудили уголовное дело по факту шокирующего инцидента — 1 августа в селе Мараловодка Усть-Коксинского района был обнаружен труп 17-летней школьницы с признаками насильственной смерти. Как отмечают местные СМИ, девочку, отправившуюся на день рождения подруги, изнасиловали, а затем задушили, привязав её верёвкой за шею к двери иномарки.

«В ходе проведённых следственных действий установлено лицо, подозреваемое в совершении убийства несовершеннолетней. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель, скрывшийся с места совершения преступления. В результате проведения мероприятий по установлению местонахождения молодого человека 2 августа 2018 года в селе Усть-Кокса на территории одного из домовладений было обнаружено его тело с признаками суицида», — отметили в пресс-службе СУ СК по Республике Алтай.

Погибший молодой человек добивался расположения школьницы и пригласил её на романтическую встречу, для чего попросил ключи от автомобиля у своего друга. Именно в этом автомобиле и было найдено тело девушки.

Изданию VistaNews.ru мать погибшей девушки заявила, что обвиняет и мать именинницы, которая, находясь на праздновании дня рождения, позволила распивать подросткам спиртное.

Расследование обстоятельств дела продолжается.

Напомним, в Омске мужчина изнасиловал знакомую, празднуя рождение ребёнка.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21.12.2017, 12:41 • интервью

Год воли видать!

Дмитрий Петров — о том, как из лимонов жизни делать лимонад и почему он сегодняшний нравится себе больше, чем дотюремный.
 27.02.2017, 12:15 • репортаж

«Его костёр взовьётся до небес»

Как прошла в Новосибирске акция памяти убитого напротив Кремля два года назад оппозиционного политика и что думают её немногочисленные участники о Борисе Немцове.
 7.02.2017, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали, как они прожили 1,5 года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
самое популярное
 7 августа, 15:54 • новость

Гибелью и фотосессией закончились встречи с медведями для жителей Иркутской области

Один медведь напал на грибника и убил его, а другой позировал перед видеокамерой.
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 31 июля, 12:10 • новость

Самую дорогую квартиру в Новосибирске продают за 75 миллионов рублей

Эксперты сервиса бесплатных объявлений «Юла» сделали подборку самых дорогих объявлений о продаже квартир в Новосибирске.
 4 августа, 15:29 • новость

Американский ребёнок застрял головой в круге от унитаза в Новосибирске

В курьёзную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, их ребёнок застрял в круге от унитаза.
 29 июля, 12:33 • новость

Новосибирский медиамагнат Яков Лондон умер сегодня ночью

Известный тележурналист Яков Лондон скончался на 55-м году жизни, похороны состоятся 30 июля.