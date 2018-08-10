Автоледи отказалась отдавать машину и покусала полицейского на Алтае

Жительница Бийска предстанет перед судом за насилие в отношении полицейского, женщина несколько раз укусила инспектора ДПС.

Всё произошло в июне 2018 года. Ночью правоохранители попытались остановить автомобиль, но молодая женщина за рулём проигнорировала их. Когда всё-таки её задержали, выяснилось, что она пьяна.

«За совершение административного правонарушения автомобиль подлежал эвакуации на штрафстоянку. Однако нарушительница села в машину, чем воспрепятствовала её погрузке на эвакуатор», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Алтайскому краю.

Полицейский попытался помочь автоледи покинуть салон автомобиля, в ответ она начала сопротивляться и кусать его.

Сейчас уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, похожий случай произошёл в январе 2017 года в Новосибирске, две пьяные женщины подрались и покусали полицейских возле кафе «Фаворит» на улице Мичурина.