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Эксперты назвали самые криминогенные регионы Сибири

 10 августа, 18:34
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Эксперты назвали самые криминогенные регионы Сибири
фото с сайта pixabay.com

Стало известно, где в Сибири чаще всего убивают и воруют, — в числе самых криминогенных регионов назвали Бурятию, Забайкалье и Тыву.

Одним из самых криминогенных регионов Сибири назвали Бурятию — здесь совершают 1262 преступления на 100 тысяч человек, сообщает «Байкал Daily». Кроме того, в антирейтинге лидируют Забайкальский край, где происходит 1169 правонарушений на это же количество населения и Республика Тыва — здесь этот показатель составляет 1487.

Меньше всего преступлений совершают в Омской области — 696 на 100 тысяч населения. Благоприятную обстановку также отметили в Алтайском крае (826), в Новосибирской области (821), в Томской области (811) и в Красноярском крае (792).

В середине списка оказалась Иркутская область, где зарегистрировано 866 правонарушений на 100 тысяч человек.

В целом по СФО показатель «преступности» на 100 тысяч душ равен 890. Эксперты также отметили, что по сравнению с первой половиной 2017 года количество преступлений в большинстве сибирских регионов снизилось.

Напомним, деревня НСО попала в рейтинг смешных названий населённых пунктов.

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