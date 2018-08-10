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Штормовое предупреждение: град и ливни охватят Новосибирскую область

 10 августа, 19:03
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Штормовое предупреждение: град и ливни охватят Новосибирскую область
фото с сайта pixabay.com

Спасатели предупредили жителей Новосибирской области о надвигающейся непогоде, в регион придут сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

Штормовое предупреждение передали на день субботы, 11 августа, и ночь воскресенья, 12 августа. Сибиряков спасатели просят быть предельно осторожными как дома, так и на улице.

«Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Также с 11 по 13 августа в некоторых районах области, по данным синоптиков, сохранится высокая пожароопасность.

Если сильный ветер застал вас на улице, синоптики советуют укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Также не лучшее место для укрытия — остановки, рекламные щиты, недостроенные здания, деревья.

Напомним, ранее синоптики пообещали, что в пятницу и субботу температура воздуха в Новосибирске приблизится к 30-градусной отметке, но уже в воскресенье похолодает.

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