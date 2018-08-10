Маршрутка с пассажирами перевернулась из-за лобового ДТП под Иркутском

В Иркутской области из-за вылетевшего на встречку авто в больницу попали девять взрослых и один ребёнок, находившиеся в маршрутке.

Серьёзная авария произошла сегодня, 10 августа, на 37-м километре трассы Р-255 «Сибирь», недалеко от посёлка Чистые Ключи. Как уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в маршрутный микроавтобус въехал автомобиль «Киа Спортейдж».

«По словам полицейских, водитель „Киа“ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским „Фиатом“, следовавшим из Слюдянки в Иркутск. В результате оба транспортных средства перевернулись», — добавили в ведомстве.

В момент происшествия в маршрутке находились 12 человек, 10 из них были отправлены в Шелеховскую районную больницу, в том числе один ребёнок.

Напомним, в Новосибирске водитель маршрутки, сдавая назад, наехал на девушку, стоявшую на тротуаре, после чего скрылся.

