Не только ЛДС и метро: Анатолий Локоть рассказал, как Новосибирск готовится к МЧМ-2023

Город ждёт благоустройство улиц, ремонт фасадов домов, обновление транспортной инфраструктуры и проработанные маршруты для туристов.

Мэр поручил разработать комплексную программу по подготовке и проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске.

«Подготовка города к молодёжному чемпионату мира по хоккею не должна ограничиваться только строительством станции метро „Спортивная“, ледового дворца спорта и благоустройством прилегающей к ним территории, — убеждён Анатолий Локоть. — Все соответствующие подразделения мэрии, городские службы должны разработать свои планы и внести предложения для формирования комплексной программы по подготовке и проведению чемпионата мира в нашем городе».

По словам мэра, серьёзное внимание город уделит благоустройству, изменению схемы маршрутов общественного транспорта, организации туристических маршрутов. Также будет разработана гостиничная карта. С её помощью размещение и проживание спортсменов и болельщиков станет более простым и комфортным. Предполагается, что в программу войдут и проекты по строительству новых улиц, модернизации трамвайных линий, обновлению фасадов домов и другие мероприятия.

«Сейчас мэрия проводит такую работу. Поручено в течение месяца собрать все предложения и планы профильных подразделений мэрии и городских служб. Затем будет сформирован комплексный документ. Его подготовит департамент экономики и стратегического планирования вместе с департаментом культуры, спорта и молодёжной политики мэрии. Данный вопрос курирует заместитель мэра Данияр Сафиуллин. Итогом этой большой работы должно стать утверждение комплексной программы», — рассказал Анатолий Локоть.

Напомним, что первое совещание по подготовке Новосибирска к МЧМ-2023 прошло 9 июля. На нем говорили о проекте новой ледовой арены, строительство которой должно начаться уже в 2018 году, и реконструкции ЛДС «Сибирь».

Гендиректор проектного института «Арена» Алексей Орлов представил общественности будущий стадион. Его интерьер планируют сделать в сине-бело-голубой цветовой гамме ХК «Сибирь». При этом каждый сектор на трибунах будет иметь свой цвет, чтобы болельщикам было проще ориентироваться на месте. Потолок предлагается покрасить в серо-фиолетовый цвет для максимально комфортного изображения на экране. В отделке фасада новой ледовой арены также будет использована символика «Сибири».

Присутствовавший на совещании президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал журналистам, что масштабный праздник, на который приедут будущие звёзды мирового хоккея, следует провести на самом высоком уровне:

«Конечно, Новосибирск достоин принять это большое международное мероприятие. Для этого нужен красивый и вместительный стадион. Но только современной ареной ограничиваться нельзя. Уже сейчас стоит заняться созданием логотипа и символа чемпионата, подумать о том, как украсить город. Важно, чтобы праздник вышел за пределы льда — на улицы, чтобы запомнился болельщикам и спортсменам».

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников тогда поддержал предложение Владислава Третьяка. Он отметил, что следует запустить процедуру обсуждения открытого и честного голосования для всех жителей России и уже сейчас начинать необходимую информационную работу.

Россия в третий раз выступит хозяйкой молодёжного чемпионата мира по хоккею. До Новосибирска МЧМ принимали Москва и Подольск в 2001 году и Уфа в 2013 году.

А пока чиновники решают организационные вопросы, хоккеисты «Сибири» и девушки из группы поддержки на несколько часов перевоплотились в автомойщиков — благотворительная акция прошла возле ЛДС «Сибирь» и принесла 24 тысячи рублей.