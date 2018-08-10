«Выразить себя»: новосибирцы рассказали, почему носят эпатажные футболки

Треть опрошенных новосибирцев предпочитают футболки с провокационными принтами, чтобы рассказать окружающим о себе и своём отношении к жизни.

Таковы результаты опроса, проведённого интернет-магазином товаров с оригинальными принтами Vsemayki.ru. В опросе приняли участие 8500 человек из разных регионов России, в том числе 834 жителя Новосибирска.

Самой популярной причиной, по которой новосибирцы заказывают себе одежду с особыми принтами, стало желание выразить себя (32 %). Каждый пятый опрошенный так привлекает к себе внимание, а 15 % подчёркивают через одежду свою индивидуальность и демонстрируют увлечения.

Среди часто упоминаемых желаний участники опроса назвали стремление быть модным, приобщиться к искусству, продемонстрировать достижения, визуализировать свои мечты, а также справиться с проблемами и мрачным состоянием.

Напомним, более половины новосибирцев, принявших участие в опросе «Фотостраны», уверены, что имя оказывает большое влияние на характер и личность человека.