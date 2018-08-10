Подозреваемого в тяжком преступлении помогла задержать жительница Новосибирска

Мужчину подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего.

О задержании мужчины, которого подозревают в половом преступлении против ребёнка, сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Ориентировку с фотографией подозреваемого жительнице Новосибирска Наталье прислала подруга в четверг, 9 августа. В тот же день, проезжая на машине по улице Линейной около 16:00, девушка увидела разыскиваемого мужчину. Она вышла из автомобиля и попыталась с ним поговорить. Вскоре тот понял, что его узнали, и бросился бежать. Сибирячка не сдалась и кинулась в погоню. На ходу она звонила в полицию и просила помощи у прохожих.

Задержать беглеца помогли двое мужчин. Подозреваемого передали полицейским, которые нашли у него в рюкзаке нож.

Позже девушка призналась, что, догоняя предполагаемого преступника, оставила ребёнка в заведённой машине.

«Я уверена, что так бы поступил любой из нас», — рассказала Наталья.

Напомним, 8 августа в Новосибирске объявили о розыске подозреваемого в тяжком преступлении.