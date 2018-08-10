Подростки едва не угнали поезд метро в Новосибирске

Двое подростков 16 и 17 лет забрались в кабину машиниста по пути на станцию «Студенческая».

Инцидент произошёл 8 августа в 13:02, сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

«Машинист одного из электропоездов метрополитена обнаружил, что сработала охранная сигнализация, что свидетельствовало о несанкционированном проникновении в хвостовую кабину управления поезда», — сообщили в ведомстве.

После осмотра на станции выяснилось, что дверь в хвостовой кабине закрыта. Однако один из пассажиров увидел двух подростков, которые входили в кабину во время движения поезда.

Как отмечают в Новосибирском метрополитене, действия молодых людей могли угрожать безопасности пассажиров и нарушить график движения подземного транспорта.

Сотрудники метрополитена задержали хулиганов и передали их полиции.

Напомним, часть Дзержинской линии метро в Новосибирске построят над землёй.