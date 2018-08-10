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«Не забывайте, что я поэт»: предвыборные лозунги вызвали вопросы у новосибирцев

 10 августа, 18:47
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«Не забывайте, что я поэт»: предвыборные лозунги вызвали вопросы у новосибирцев
фото из соцсети facebook

Избирком Новосибирской области зарегистрировал в конце июля четырёх кандидатов в губернаторы, но агитационная кампания стартовала, как говорится, вразвалочку.

Главным лозунгом действующего главы региона Андрея Травникова, выдвинутого партией «Единая Россия», стала популярная, понятная и ранее уже используемая единороссами в различных предвыборных кампаниях фраза «Дела важнее слов».

Помимо Травникова агитационные билборды разместил только один кандидат — глава реготделения «Справедливой России» Анатолий Кубанов. Сибиряки могут лицезреть на улицах его лозунги: «Пусть заплатят банкиры, а не народ», «Лучшая политика — справедливость», «За обездоленных».

Свою роль плакаты Кубанова определённо сыграли как минимум привлекли внимание. В соцсетях началось обсуждение. Кто-то отметил недобрый взгляд кандидата, кому-то лозунги напомнили предвыборную агитацию другой партии — ЛДПР. Речь здесь, скорее всего, идёт о фразе жириновцев — «Мы за бедных. Мы за русских». Были шутки и про то, что лозунги напоминают тост и, конечно же, всех интересовало, кто их придумал.

«Восхитился креативом Кубанова и Ко! Он за обездоленных... А за меня? Вместо того чтобы просто протестную карту разыграть, всякую ... попёр. И правда, кошмар», — написал Алекс Евст.

«Слоганы жесть. Пипл хавает, видимо», — пишет Вячеслав Долгополов.

Чтобы не гадать, кто автор этой агитпродукции, ведь ничего похожего у кандидатов-справедливороссов в других сибирских регионах мы не нашли, Сиб.фм обратился за комментарием непосредственно к кандидату. Выяснилось, что авторство лозунгов принадлежит ему самому.

«Здесь я не согласен. У ЛДПР действительно есть лозунг „Мы за бедных. Мы за русских“, но считаю, что мой семантический ряд гораздо ярче и убедительнее. Не забывайте, что я поэт и лозунги я всегда стараюсь сам придумывать. Убеждён, что они никоим образом не противоречат духу и программным установкам моей партии. А то, что лозунги в регионах отличаются, я считаю это тоже преимуществом нашей агитационной работы. Мы партия гибкая и ведём предвыборные кампании не просто по шаблону, а с учётом специфики региона, симпатий и антипатий избирателей, их настроений, местной культуры политической. Считаю, что это очень правильно — вести работу пропагандистскую адресно», — прокомментировал Анатолий Кубанов.

Лозунг «За обездоленных» кандидат назвал красивым и образным, а фразу «Пусть заплатят банкиры, а не народ» — очень актуальной.

До единого дня голосования остался месяц, так что скоро мы увидим агитационные материалы оставшихся кандидатов — Георгия Михайлова, выдвинутого партией «Народный альянс», и Дмитрия Савельева от ЛДПР.

Напомним, в конце июля ВЦИОМ опубликовал результаты исследования общественно-политической ситуации перед выборами губернатора Новосибирской области.

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