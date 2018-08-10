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Со скидкой в Новосибирске можно посетить музей восковых фигур и кунсткамеру

 10 августа, 12:09
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Со скидкой в Новосибирске можно посетить музей восковых фигур и кунсткамеру
фотографии дениса винокурова

В центре Новосибирска продолжают работать уникальные выставки музея восковых фигур и кунсткамеры, посетить экспозиции можно со скидкой.

Речь идёт об экскурсиях для групп численностью от десяти человек. В этом случае детский билет на одну выставку обойдётся в 150 рублей, а взрослый — 200. Если вы хотите посетить обе экспозиции, то детский билет будет стоить 250 рублей, взрослый — 300.

Студенческих билетов в музее нет, но при посещении его группой учащиеся вузов и ссузов покупают билеты по стоимости детских. Дети-инвалиды обе выставки могут посетить бесплатно, взрослые люди с ограниченными возможностями здоровья могут купить билеты на обе выставки за 200 рублей, столько же будет стоить вход для многодетных родителей.

Выставки привезли в столицу Сибири почти год назад из Санкт-Петербурга. В экспозиции 66 восковых фигур исторических персонажей и сказочных героев, а также 82 экспоната кунсткамеры из частной коллекции военного хирурга.

Если говорить о восковых фигурах, то наибольший интерес у посетителей вызывает зал, где расположились герои Книги рекордов Гиннесса, а также романов «Гарри Поттер» и «Властелин колец».

«Как ни странно, эти паноптикумы привлекали людей во все времена. Сейчас, слава богу, мы не так любим смотреть на уродства, у нас всё-таки нет таких цирков. Но, с другой стороны — эти люди могли зарабатывать себе на жизнь, не каждый же их возьмёт на работу. У нас в экспозиции есть бородатая женщина, которая выступала в цирке и была популярна. Есть скульптура женщины со свиным рыльцем. Известно, что у неё не было никаких дефектов речи, она была замужем, родила двоих детей и даже создала агентство красоты», — рассказывает руководитель выставки Алла Кохия.

Увидеть фигуры исторических персонажей и многих других вы можете на Красном проспекте, 51, музей работает без выходных. Задать все интересующие вас вопросы можно по телефону — (383) 258-61-00.

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