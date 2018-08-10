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Тлеющую свалку в Новосибирске будут тушить ещё несколько дней

 10 августа, 17:31
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Тлеющую свалку в Новосибирске будут тушить ещё несколько дней
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на Левобережном полигоне, сейчас они устраняют последствия ЧП.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, на месте пожара ещё несколько дней будут идти работы, чтобы исключить повторное возгорание.

«В настоящее время открытого горения нет, происходит ликвидация глубинного тления на вертикальном откосе свалки на площади около 100 квадратных метров. Оставшийся очаг заливают водой, кроме того, вся зона, которая ранее была пройдена огнём, засыпается и утрамбовывается грунтом. Дым в левобережной части Новосибирска рассеялся», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили: за три дня интенсивного тушения очагов израсходовали более 3000 кубических метров грунта и 1200 кубических метров воды. В работах задействовали от 12 до 17 единиц различной техники. Это поливомоечные машины, бочки для подвоза воды, пожарные автоцистерны, бульдозеры, экскаваторы и грузовики. Кроме того, в ночное время проводили точечное устранение мелких очагов.

Правоохранители выясняют причины пожара.

Напомним, едкий дым от тлеющей свалки расползался по всему Новосибирску.

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