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Устроил дебош в самолёте и разгромил камеру в полиции житель Хабаровского края

 10 августа, 12:33
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Устроил дебош в самолёте и разгромил камеру в полиции житель Хабаровского края
стоп-кадр с видео, предоставленного УТ МВД России по ДФО

В салоне самолёта один из пассажиров повёл себя неадекватно, его доставили в полицию, но и там мужчина продолжил дебоширить.

Об инциденте на борту самолёта сообщили сегодня, 10 августа, в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

«В линейный отдел МВД России в аэропорту Хабаровска поступило сообщение о том, что на борту авиалайнера сообщением Хабаровск — Красноярск пассажир нарушает общественный порядок», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

34-летний мужчина агрессивно себя повёл по отношению к пассажирам, а затем попытался проникнуть в кабину пилотов. На просьбы сотрудников авиакомпании успокоиться и занять своё место он не реагировал, после чего и была вызвана полиция.

Дебошира доставили в линейное отделение полиции, где тот начал оскорблять сотрудников правоохранительных органов и сломал скамейку в комнате для задержанных.

Его привлекли к административной ответственности, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне транспортные полицейские задержали 32-летнюю москвичку за пьяный дебош в Толмачёво.

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