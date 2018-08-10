Во избежание скандала с женой красноярец инсценировал угон

Мужчина продал автомобиль втайне от жены и заявил в полицию об угоне — за ложный донос он отправится за решётку.

28-летний житель Красноярска обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля «Хонда Интегра», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю 10 августа.

Во время беседы с мужчиной стражи порядка заподозрили неладное и предупредили автовладельца об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Несмотря на это, он написал заявление об угоне.

«В ходе выяснения обстоятельств следователи установили, что мужчина сам продал автомобиль третьим лицам на авторынке, а деньги потратил на личные нужды. Опасаясь конфликта с супругой, красноярец решил инсценировать угон и обратился в органы внутренних дел», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Суд вынес ему обвинительный приговор и назначил наказание — 10 месяцев колонии строгого режима.

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