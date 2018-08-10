В плену у «Патриота»: животные несколько дней просидели в запертом авто в Барнауле

Брошенных в УАЗе животных обнаружили местные жители — машина простояла на солнцепёке четверо суток.

УАЗ «Патриот» с запертыми питомцами обнаружили на окраине Солнечной Поляны в ночь на 9 августа, сообщили в паблике Barnaul 22. В машине находились собака и несколько кошек, там же заметили корм для животных, переноски и тряпки.

Очевидцы заметили, что собаке трудно дышать — машина стояла под палящим солнцем. На место находки вызвали полицию, однако правоохранители не могли вскрыть автомобиль без ведома владельца. Как выяснилось, транспортное средство принадлежит жительнице Иркутска, но дозвониться до женщины сразу не удалось. Тогда животных взяли на передержку.

Через какое-то время хозяйка животных объявилась и забрала своих питомцев.

«Она переезжает с животными из Иркутска в другой регион и заехала в Барнаул специально, чтобы помочь знакомой свозить месячного ребёнка на плановые обследования. Именно из-за ребёнка она оставляла животных в машине», — написала в соцсети знакомая женщины.

Напомним, козу-бедолагу и собаку-спасателя вытащили из колодца в Новосибирске.