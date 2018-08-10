5 баллов
+30 °C
Курс ЦБ:
66,29
76,83

Змея сбежала от хозяина и напугала жителей дома в Новосибирске

 10 августа, 11:07
были упомянуты
подходящие темы
Змея сбежала от хозяина и напугала жителей дома в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Накануне спасатели ответили на необычный вызов — в Кировском районе Новосибирска в многоэтажке обнаружили змею.

Как сообщается в группе «Спасатели МАСС», инцидент произошёл вчера, 9 августа, в доме на улице Петухова. Змею заметили на кондиционере первого этажа, после чего незамедлительно вызвали спасателей.

«Была произведена разведка и сбор информации», — уточнили они.

По словам очевидцев, напугавшая их змея оказалась обычным ужом, которого поспешил забрать хозяин.

Напомним, в конце июля спасатели увезли из пятиэтажки коврового питона — о неожиданном ночном госте сообщила жительница дома, обнаружившая его на лестничной площадке.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 июля, 18:13 • репортаж

Походкой фермера к победе

В Новосибирске прошли вторые экстремальные состязания по кроссфиту. Пожарные и спасатели отжимались от гири, бегали с грузом, на скорость прокладывали рукав и буксировали автомобиль, чтобы выяснить, кто из них выносливее и сильнее.
 5 июня, 13:50 • репортаж

Шоу из морских глубин

Жителям Новосибирска подготовили настоящую творческую битву в исполнении животных — артистов «Дельфинии» — программа выступления уникальна и не имеет аналогов в мире.
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
самое популярное
 7 августа, 15:54 • новость

Гибелью и фотосессией закончились встречи с медведями для жителей Иркутской области

Один медведь напал на грибника и убил его, а другой позировал перед видеокамерой.
 9 августа, 11:08 • новость

Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия

Обвинительное заключение в отношении сибирячки уже утверждено, ей грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
 30 июля, 14:41 • новость

Фото огромного осетра заинтриговало новосибирских рыбаков

Новосибирский каменщик Сергей Карцев опубликовал в соцсетях снимок сибирского осетра внушительных размеров и попросил рыбаков угадать — отпустил он рыбу или нет; мнения заинтригованных рыбаков разделились.
 4 августа, 15:00 • новость

Опубликовано видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае

В социальных сетях появилось видео с места крушения вертолёта Ми-8 в Красноярском крае, трагедия произошла утром 4 августа.
 31 июля, 12:10 • новость

Самую дорогую квартиру в Новосибирске продают за 75 миллионов рублей

Эксперты сервиса бесплатных объявлений «Юла» сделали подборку самых дорогих объявлений о продаже квартир в Новосибирске.
 4 августа, 15:29 • новость

Американский ребёнок застрял головой в круге от унитаза в Новосибирске

В курьёзную ситуацию попала семья из США, приехавшая в гости в Новосибирск, их ребёнок застрял в круге от унитаза.