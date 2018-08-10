Змея сбежала от хозяина и напугала жителей дома в Новосибирске

Накануне спасатели ответили на необычный вызов — в Кировском районе Новосибирска в многоэтажке обнаружили змею.

Как сообщается в группе «Спасатели МАСС», инцидент произошёл вчера, 9 августа, в доме на улице Петухова. Змею заметили на кондиционере первого этажа, после чего незамедлительно вызвали спасателей.

«Была произведена разведка и сбор информации», — уточнили они.

По словам очевидцев, напугавшая их змея оказалась обычным ужом, которого поспешил забрать хозяин.

Напомним, в конце июля спасатели увезли из пятиэтажки коврового питона — о неожиданном ночном госте сообщила жительница дома, обнаружившая его на лестничной площадке.