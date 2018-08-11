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Перепутал педали: автомобиль наехал на торговую палатку с людьми в Новосибирске

 11 августа, 15:05
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Перепутал педали: автомобиль наехал на торговую палатку с людьми в Новосибирске
фото из группы «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте»

«Лексус» сбил людей в торговой палатке на улице Рассветной — причиной ДТП стала невнимательность водителя.

В торговый павильон по улице Рассветная, 13 автомобиль «Лексус» врезался 11 августа в 12:22, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на ГУ МВД по Новосибирской области. В результате ДТП пострадали двое — пенсионерку с различными травмами отправили в больницу, ещё одну женщину врачи забрали для осмотра.

Как выяснилось, причиной аварии стала ошибка водителя — об этом автомобилист рассказал подъехавшим на место полицейским.

«Он вышел из автомобиля, не переключив селектор коробки передач в режим парковки, а когда сел обратно в машину, чтобы остановить автомобиль, перепутал педали и совершил наезд на торговую палатку», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Напомним, Lexus раздавил игрушки и едва не сбил ребёнка на пляже в Новосибирске.

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