Чёрный «Лексус» с наркотиками разъезжал по Омску

В Омске задержали наркоторговцев, которые разбрасывали «синтетику» из окна автомобиля.

О подозрительном автомобиле бойцам Росгвардии сообщили рано утром 9 августа. Дежурный полицейский рассказал, что между домами частного сектора по улице Прибрежная Кировского округа передвигается чёрный «Лексус», из окна которого вылетают странные свёртки.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области, бойцы увидели автомобиль в 6:50. Машина двигалась по дороге, ведущей на остановку «Посёлок мелиораторов». Увидев росгвардейцев, девушка, сидевшая в машине рядом с водителем, выбросила из окна полиэтиленовый пакет.

Росгвардейцы задержали 21-летнего водителя «Лексуса» и его 22-летнюю спутницу. Молодые люди отвечали на вопросы правоохранителей неохотно и не могли толком объяснить, что делают в частном секторе ранним утром.

Как выяснилось, пара распространяла наркотическое вещество «соль», которое молодые люди приобрели в интернете. По словам девушки, в выброшенном ею пакете было 16 свёртков «синтетики». Ещё 34 торговцы спрятали в «закладках».

Свёртки с наркотиком и сотовые телефоны с информацией о расположении тайников у задержанных изъяли и отправили на экспертизу.

«Задержанные переданы росгвардейцами сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.

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