Малыш орангутан из Новосибирского зоопарка отправится в Москву к приёмной маме

В Новосибирском зоопарке готовятся к переезду четырёхмесячного орангутана Матику к сородичам.

Как сообщили в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, вскоре после рождения Матику пережил операцию из-за черепно-мозговой травмы, после которой долго восстанавливался. Однако сейчас «на первый план вышли вопросы его социального благополучия».

«С первого дня жизни Матику находится среди людей. Это была вынужденная мера, она позволила спасти жизнь маленького орангутана. Но расти Матику будет среди сородичей. Приматы, особенно человекообразные обезьяны, должны жить в семейной группе. Вернуть его матери, самке Мишель, не получится», — сообщили в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Дело в том, что Матику забрали у Мишель сразу после рождения из-за травмы, в результате чего та не успела к нему привязаться и почувствовать себя мамой. Позже, когда биологи зоопарка приносили Матику к вольеру Мишель и Бату, самка не проявила к своему детёнышу интереса.

Новосибирский зоопарк вместе с координаторами программы по сохранению орангутанов пришли к решению отправить маленького Матику в Московский зоопарк и отдать на попечение самке орангутана по имени Личи.

«Личи известна своим добрым нравом и тем, что принимает малышей, становится им приёмной мамой. Если она примет Матику, это будет просто замечательно. Для малыша орангутана очень важно быть среди своих. Конечно, и люди смогут его согреть, накормить и даже научить лазать по деревьям. Но орангутаны это сделают лучше и органичней», — отметил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Если же этот вариант не сработает и Личи не примет малыша из Новосибирского зоопарка, то его отправят в центр Monkey World в Англии, который занимается реабилитацией приматов. В этом центре работают специальные ясли для маленьких орангутанов.

В Новосибирском зоопарке заверили, что Матику в переезде будет сопровождать кто-то из «значимых для него людей», чтобы смена обстановки не вызвала у него стресс.

Напомним, в Новосибирском зоопарке домашняя кошка стала мамой-кормилицей для енотов.