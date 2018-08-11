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«Здесь был Вася»: надписи на стенах назвали врагом благоустройства в Новосибирске

 11 августа, 11:48
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«Здесь был Вася»: надписи на стенах назвали врагом благоустройства в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Специалисты осмотрели новосибирские дома — оказалось, больше всего их портят надписи на фасадах и несанкционированная реклама.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, специалисты комитета муниципальной жилищной инспекции осмотрели 163 многоквартирных дома с 3 по 10 августа. Оказалось, в 29 из них нарушены правила благоустройства.

Самым распространённым нарушением оказалось наличие рекламы в неустановленных местах и надписей на фасадах — их обнаружили на 18 домах.

Кроме того, облик города портят ненадлежащее содержание придомовых территорий (восемь домов), нарушение конструктивных элементов — крылец и отмосток (четыре дома), ненадлежащее содержание контейнерных площадок (два дома), отсутствие водостоков (один дом), ненадлежащее состояние травянистого покрова (один дом), а также неисправное наружное освещение (один дом).

«Всего за указанный период специалисты комитета муниципальной жилищной инспекции составили 16 актов, два протокола об административном правонарушении переданы в административные комиссии», — сообщили в муниципалитете.

Напомним, в июле жильцы новосибирской многоэтажки не давали достроить проход.

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